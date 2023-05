Strage dei Georgofili, all’Acciaiolo l’inaugurazione della mostra di Arco con i lavori e le riflessioni degli studenti

Una mostra dei lavori e delle riflessioni di alunni e studenti delle scuole di Scandicci che hanno partecipato al progetto dell’associazione Arco per il trentesimo anniversario della strage dei Georgofili, con inaugurazione lunedì 29 maggio 2023 alle 9,30 nella sala Convegni del Castello dell’Acciaiolo (via Pantin, Scandicci). L’inaugurazione alla presenza dell’autrice Giulia Arnetoli, di Don Andrea Bigalli di Libera, di Claudia Sereni, assessora alla Cultura, e Ivana Palomba, assessora alla Pubblica Istruzione, di Teresa Fiume dell’Associazione Familiari delle vittime e dei docenti e degli alunni delle classi coinvolte dei tre Istituti Comprensivi scolastici di Scandicci, con letture di Irene Parlagreco; coordina Franca Gambassi Presidente Arco.



L’associazione Arco ha proposto una riflessione sulla strage dei Georgofili che trent’anni fa, il 27 maggio 1993, sconvolse Firenze, nell’ambito dell’Educazione alla Legalità e del programma del Comitato della Memoria del Comune di Scandicci.



Sempre all’interno del programma di iniziative dell’associazione Arco in memoria della strage dei Georgofili, lo scorso novembre è stata organizzata la presentazione del libro “Il vuoto alla finestra” di Giulia Arnetoli (ed. Società Editrice Fiorentina), che con un linguaggio chiaro, semplice e immediato, ha introdotto i ragazzi alla riflessione su parole e temi come mafia, omertà, convivenza civile e solidarietà, contribuendo alla costruzione di una memoria consapevole. Gli studenti, dopo la lettura, hanno avuto modo di confrontarsi con l’autrice, di incontrare i rappresentanti dell’Associazione Familiari delle vittime di via dei Georgofili, di lavorare con l’Associazione fotografica Il Prisma e con i docenti Arco.

Per informazioni arcocultura@libero.it , www.arcoassociazione.it .

