Tamponamento in Fi-Pi-Li, ricoverata in codice giallo una 86enne

Poco prima delle 17 di questo pomeriggio, sulla SGC Fi-Pi-Li, si è verificato un tamponamento tra due auto in cui sono rimaste coinvolte quattro persone. L'incidente è avvenuto poco dopo l'uscita di Empoli Centro, in direzione Firenze e a riportare le conseguenze più serie è stata una donna di 86 anni, ricoverata in codice giallo all'ospedale San Giuseppe di Empoli. L'impatto tra le due vetture è avvenuto sulla corsia di sorpasso e ha provocato un chilometro di coda nel tratto compreso tra Empoli Centro ed Empoli Ovest. La situazione si è normalizzata verso le 19.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Empoli e il personale di Società Autostrade, nonché i sanitari del 118.