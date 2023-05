Addio a Ursus Volpini, Castelfiorentino piange uno dei volontari del 1945

Era uno degli ultimi volontari ancora in vita che in quel gelido mattino del 3 febbraio 1945 fece una scelta precisa: partire per andare a combattere contro i tedeschi lungo la Linea Gotica. E’ scomparso due giorni fa Ursus Volpini, 95 anni, “combattente per la libertà” ma soprattutto un volontario. che nel febbraio 1945, ancora minorenne (era nato il 4 marzo 1928) non esitò a falsificare la carta di identità per arruolarsi insieme ad altri settantadue castellani, partecipando alla lotta di Liberazione dell’Italia settentrionale, ancora occupata dai tedeschi e dai militi della RSI.

Ursus Volpini venne inquadrato nel gruppo di combattimento “Legnano” del CIL (Corpo Italiano di Liberazione) e prese parte all’offensiva finale nell’aprile sull’Appennino Tosco Emiliano, saldamente difeso dalle truppe tedesche.

“Il fatto curioso – ricorda il figlio Lamberto – è che mio nonno Leopoldo si era molto raccomandato perché Ursus evitasse il servizio militare. Nonostante questo, mio padre scelse ugualmente di arruolarsi volontario, perché credeva in quello spirito di patria che purtroppo oggi è andato un po’ perduto”.

“Ursus Volpini – ha osservato il Sindaco, Alessio Falorni – era uno dei settantatré giovani castellani che nel momento decisivo si arruolarono volontari per partecipare insieme agli angloamericani alla fase finale della Lotta di Liberazione. Una scelta ancor più nobile se si considera la sua minore età. Una decisione che onora l’intera comunità di Castelfiorentino, e di cui saremo sempre riconoscenti. Per questo porgo le mie più sentite condoglianze, unitamente a quelle della Giunta, ai figli Lamberto e Serena”.

Come si ricorderà, il 3 febbraio 1943 partirono da Castelfiorentino ben 119 volontari (73 di Castelfiorentino, 27 di Certaldo, 8 di Montespertoli, 4 di San Miniato, 4 di Sarzana, 2 di Montaione) e i momenti della partenza furono immortalati da David Bastianoni, che ha lasciato una documentazione quanto mai preziosa di quell’evento.

Dei settantatrè volontari di Castelfiorentino, settantuno furono inquadrati nel gruppo di combattimento “Legnano” e gli altri due nel gruppo di combattimento “Cremona”. Nel 2005, in occasione del 60° anniversario della partenza, i volontari hanno ricevuto un diploma di onore dal Comune di Castelfiorentino nel corso di una cerimonia che si è tenuta al Teatro del Popolo. Sulla partenza da Castelfiorentino è stato realizzato anche un videodocumentario ed è stato pubblicato un numero speciale della “Miscellanea Storica della Valdelsa” (gennaio-aprile 2006).

Fonte: Comune di Castelfiorentino