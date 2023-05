Centenario della nascita di don Milani: anche Mattarella alla Marcia a Barbiana

Una scelta, quella di don Milani, coraggiosa. Decidendosi di mettersi al servizio dei più bisognosi diede vita ad un percorso rivoluzionario e fornì un contributo fondamentale alla crescita culturale, civile e religiosa dell’Italia.

A sottolineare il valore e l’eredità della scuola fondata da don Milani a Barbiana oggi c’era anche il presidente Eugenio Giani, in occasione della cerimonia della XXII Marcia a Barbiana. Ricorrenza speciale quest’anno: alle celebrazioni del centenario della nascita di don Lorenzo Milani è intervenuto il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, per la prima volta a Barbiana.

Porgendo il proprio benvenuto alla prima carica dello Stato, Giani ha spiegato che “proprio da questo luogo, in cui si provò ad allontanarlo, riusci, invece, a parlare al mondo intero con una forza ed un’intensità che hanno raggiunto i nostri tempi. La vita e le opere di don Milani sono la dimostrazione che la forza dello spirito e dei valori umani superano qualunque confine fisico e temporale a cui li si voglia relegare”.

Giani ha poi aggiunto che il prete fiorentino “pur provenendo da una famiglia agiata, fece la scelta coraggiosa di dedicarsi al sacerdozio per portare il suo servizio ai più bisognosi, compiendo così un percorso che possiamo definire rivoluzionario e contribuendo, come pochi altri nel secolo XX, alla crescita culturale, civile e religiosa del nostro Paese. E la presenza del Presidente Mattarella è la più evidente dimostrazione dell’importanza di questa figura”.

La grandezza della sua azione e delle sue opere rappresentano un lascito inestimabile. “Don Milani – ha proseguito il presidente - ha contribuito alla maturazione di valori e principi che ora ci appaiono più comprensibili, proprio perché lui li coltivò contro ogni ostacolo. Qui a Barbiana, con la sua scuola e poi con ‘Lettere ad una Professoressa’, costruì una nuova pedagogia sintetizzata nella straordinaria frase ‘Se si perde gli ultimi, la scuola non è più scuola. E’ un ospedale che cura i sani e respinge i malati’”. Poi il valore universale della Pace. “Una Pace vissuta – ha detto ancora Giani -, praticata e portata fino alle estreme conseguenze dell’obiezione di coscienza, dichiarata in quel testo/manifesto che è ‘L’obbedienza non è più una virtù’ e che, come sappiamo, gli costò la denuncia per apologia di reato. Ma nonostante gli strappi alla cultura e al conformismo di quel tempo, nonostante il dibattito acceso e le critiche a cui si espose, nonostante il suo protagonismo nel chiedere il rinnovamento delle istituzioni religiose, don Milani era alimentato dall’amore per la Chiesa, per il Vangelo e per sacerdozio, come ha voluto sottolineare nel suo pellegrinaggio qui a Barbiana nel 2017, lo stesso Papa Francesco”.

Giani ha quindi concluso ricordando che “per noi toscani don Milani, come il Sindaco Santo Giorgio La Pira, sono straordinarie figure morali e politiche che vivono tutt’ora in mezzo a noi, personalità che hanno forgiato l’identità della nostra Regione che ha sempre fatto di quel suo motto ‘I Care’ un caposaldo dell’agire quotidiano”.

Nardella: "Continuare a coltivare il messaggio di Don Milani"

“Per noi è un giorno indimenticabile”. Il sindaco Dario Nardella ha commentato così le celebrazioni del centenario della nascita di don Milani che hanno visto la partecipazione del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella a Barbiana. Nardella, accompagnato per il Comune dall’assessora alla cultura della memoria e della legalità Maria Federica Giuliani, ha aggiunto che “celebrare con il Capo dello Stato questa ricorrenza è il modo migliore per rinnovare l’impegno di tutti noi ad investire sempre di più sulla scuola”.

“In Italia ci sono ancora troppe Barbiana: noi dobbiamo continuare a coltivare il messaggio di Don Milani e dare la parola a tanti ragazzi. La nostra città in questi anni ha dato supporto a tantissimi ragazzi svantaggiati, con l’intervento di tanti volontari e con un impegno vero, forte, del mondo della scuola. Stiamo inoltre facendo molti investimenti sulla scuola, una delle cose di cui sono più orgoglioso, con i soldi del Pnrr: costruiremo tre nuovi nidi, tre scuole dell’obbligo, due scuole superiori. Noi siamo qui oggi a testimoniare che il messaggio di Don Milani è più vivo che mai”.

“È stata una cerimonia emozionante, un onore averla potuta celebrare alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che rende omaggio e giustizia all'opera di don Lorenzo” ha aggiunto l’assessora Giuliani. “Il Comune di Firenze insieme al Comitato Nazionale guidato da Rosy Bindi, sta lavorando ad un ricco programma che durerà tutto l'anno. Fare memoria vuol dire tornare al cuore, unire il sentimento al fare, rivivere le emozioni per tramandarle. Superare le disuguaglianze oggi e ancor più urgente ed attuale".

Mazzeo, “L’azione di Don Milani ispiri la politica”

“Oggi è una giornata importante per Vicchio e per tutta la Toscana, perché ricordiamo Don Lorenzo Milani, una figura che è per tutti noi un riferimento di impegno culturale, sociale e politico. Lo testimonia la presenza del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, una presenza che è un messaggio chiaro a investire tanto sulla scuola e sulla formazione, e di investire sull’apertura e sull’inclusione in un tempo in cui c’è la voglia di ritorno a chiusure, a far saltare ponti anziché costruirli”. Lo ha detto il presidente del Consiglio regionale, Antonio Mazzeo, partecipando a Vicchio (FI), in rappresentanza di tutta l’Assemblea legislativa, alla XXII edizione della Marcia di Barbiana, che quest’anno cade a cento anni dalla nascita di Don Milani.

“Il compito della politica – ha aggiunto Mazzeo – è quello di continuare l’azione che Don Milani ha portato avanti per tutta la sua vita: mettersi al servizio degli altri, pensando di farlo con lo spirito di un servizio civile, perché questo deve essere la politica”.

Il presidente Mazzeo ha ricordato, con un post sul suo profilo Facebook, che Don Milani “per me, è sempre stato un punto di riferimento importantissimo, perché con la scuola di Barbiana, dove fu Sacerdote e Maestro, portò in classe i valori dell’inclusione, della democrazia, della parità. L'idea era creare una scuola inclusiva a tempo pieno per tutti, anche per coloro che, per mancanza di mezzi, non avrebbero mai raggiunto un livello d’istruzione dignitoso”.

“All'ingresso della scuola di Barbiana – scrive ancora Mazzeo - c'era un grande cartello con la scritta ‘I care’, ‘Mi prendo cura, mi sta a cuore’. Mi ha emozionato molto ritrovarmele oggi davanti, in questo luogo straordinario. Quelle due parole per me rappresentano infatti l'impegno che ognuno di noi deve prendersi nei confronti della comunità e del prossimo ed è la ragione per cui abbiamo deciso di apporle anche all'ingresso dell'aula del Consiglio Regionale della Toscana. Perché come diceva Don Milani: ‘Ho imparato che il problema degli altri è uguale al mio. Sortirne tutti insieme è politica. Sortirne da soli è avarizia’“.

L’evento del centenario ha come tema un passo della ‘Lettera ai cappellani militari’ del sacerdote: “Se voi avete il diritto di dividere il mondo in italiani e stranieri allora vi dirò che, nel vostro senso, io non ho Patria e reclamo il diritto di dividere il mondo in diseredati e oppressi da un lato, privilegiati e oppressori dall’altro. Gli uni sono la mia Patria, gli altri i miei stranieri”.

Di Giorgi: "Le parole di Mattarella sono sempre fonte di grande ispirazione"

"In un’ epoca in cui si confonde tragicamente il merito con la rendita di posizione, le parole del presidente Mattarella a Barbiana sono di grande ispirazione. Giustamente il Presidente ci ri

corda come, in accordo con l’articolo tre della Costituzione, il merito non è riconoscere tutto a chi ha già, ma dare nuove opportunità a chi non ne ha. Dare la possibilità a tutti di esprimere il proprio talento".

Inizia così la dichiarazione dell'onorevole Rosa Maria Di Giorgi.

"Tutti noi che ci siamo formati come giovani cattolici con l'esperienza di Don Milani abbiamo sempre in mente questo principio, che è il cardine della solidarietà sociale di cui la nostra Carta è intrisa. Il merito va conquistato attraverso la formazione, quella Scuola su cui Don Milani ha imperniato la sua missione, convinto che il valore della parola desse diritti e libertà. Un insegnamento sperimentato sugli Ultimi che ha ispirato tutti noi che successivamente ci siamo occupati di scuola, di formazione, di cultura.

Nell’essere oggi a Barbiana, con un gesto di grande spessore e significato, il presidente Mattarella ha voluto ricordare a tutti come, fedeli all’insegnamento di Don Milani, la formazione dei giovani deve essere la priorità per il nostro Paese. Ed è quello su cui dobbiamo investire. Perché attraverso la scuola ci si forma cittadini del futuro, consapevoli dei propri diritti e dei propri doveri. La spina dorsale di un grande Paese Democratico come l’Italia".