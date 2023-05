Con un coltello in mano dà in escandescenza, denunciata una 37enne

Alle ore 15:45 di ieri la polizia è intervenuta in via San Jacopo per la segnalazione da parte di cittadini impauriti circa la presenza di una donna in strada che dava in escandescenza, con in mano un coltello che proferiva parole offensive nei confronti dei passanti. Giunti sul posto, i poliziotti hanno rintracciato la donna con in mano sia un coltello che uno scalpello e dopo averci dialogato, sono riusciti a distrarla per poi immobilizzarla e renderla inoffensiva, nonostante la medesima metteva in atto una resistenza attiva con calci e pugni nel tentativo di non salire sull'auto di servizio.

La donna, identificata per una cittadina romena 37enne, senza fissa dimora in Italia, con precedenti per reati contro il patrimonio e la persona, è stata accompagnata in Questura e al termine delle incombenze procedurali denunciata alla Procura della Repubblica per i reati di resistenza a P.U. e porto ingiustificato di arnesi atti ad offendere. Il coltello e lo scalpello sono stati sequestrati.