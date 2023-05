Controlli nella movida fiorentina: 1000 persone identificate, 6 locali sanzionati, denunce per droga e ricettazione

Partiti i servizi straordinari interforze effettuati da Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Municipale, Ispettorato del lavoro, con l’ausilio di oltre una ventina di steward per garantire l’ordine e la sicurezza durante le serate della movida fiorentina. Queste attività, intensificate proprio in vista della bella stagione e coordinate dal Questore della provincia di Firenze Maurizio Auriemma, negli ultimi 10 giorni, oltre alle consuete aree del centro storico, si sono concentrate anche tra i Giardini di Fortezza, il Parco della Cascine, la Stazione Santa Maria Novella, San Jacopino, Oltrarno e Santo Spirito.

Oltre 1000 le persone identificate, una ventina i locali controllati; in alcuni di questi sono state riscontrate diverse irregolarità: due esercizi pubblici del centro cittadino rischiano anche la sospensione dell’attività: uno per la presenza di alcuni lavoratori in nero, l’altro per mancanza del Documento di Valutazione dei Rischi. Quattro locali sono stati invece sanzionati per occupazione di suolo pubblico non autorizzata.

Segnalate tra Guardia di Finanza e Polizia di Stato 4 persone per illecita detenzione di sostanza stupefacente, tutte trovate con qualche grammo di hashish.

Durante i servizi il Reparto prevenzione Crimine Toscana ha denunciato per illecita detenzione di sostanza stupefacente un 17enne tunisino sorpreso con addosso oltre 40 grammi di marijuana.

Mercoledì sera, l’attenzione degli stessi agenti, che insieme alle volanti della Questura svolgono regolarmente servizi di controllo del territorio, è stata attirata da un borsone rigido ancorato ad un monopattino elettrico apparentemente “abbandonato” sulle scalinate della stazione Santa Maria Novella, zona particolarmente attenzionata da tutte le forze di polizia. I poliziotti hanno poi scoperto che la “pseudo-valigia” nascondeva al suo interno quasi 60 grammi di stupefacenti tra cocaina, anfetamina e hashish. La droga è stata naturalmente sequestrata e tolta quindi dalle strade fiorentine.

Sempre in ambito del contrasto ai reati legati agli stupefacenti, l’infallibile fiuto delle unità cinofile della Polizia di Stato ha permesso di scovare, occultati tra la vegetazione dei Giardini di Fortezza, altri 30 grammi di hashish.

4 cittadini stranieri sono stati denunciati per reati relativi alla violazione degli obblighi sul soggiorno; sanzionati anche una decina di automobilisti e scooteristi indisciplinati, alcuni dei quali per giuda in stato d’ebbrezza.

Nei giorni scorsi, gli agenti del Commissariato di Rifredi-Peretola hanno denunciato 2 cittadini georgiani di 39 e 44 anni per ricettazione, poiché durante un controllo in viale Strozzi, nella loro autovettura sono stati trovati 10 confezioni nuove di profumi, 2 borse di marca e un paio di pantaloni con ancora il cartellino appeso, tutti oggetti verosimilmente provento di furto e dal valore complessivo di circa un migliaio di euro.

Scattata infine una denuncia per furto aggravato in concorso per due minorenni, trovati in a “fare razzia”, in orario notturno, negli uffici di un ente pubblico, nel quale si sarebbero verosimilmente introdotti infrangendo una porta a vetri che si affaccia sui viali fiorentini.