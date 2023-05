EOLO e la lotta al Digital Speed Divide

Potrà sembrare incredibile, ma nel 2023 sono ancora molte le zone nel nostro territorio nazionale che sono colpite dal Digital Speed Divide, espressione inglese che il cui significato è “divario di velocità di connessione”. Non si tratta di un problema di poco in una società che si sta digitalizzando sempre di più; sembra paradossale, ma mentre si parla sempre più insistentemente di Intelligenza Artificiale e si pianificano nuovi viaggi sulla Luna e addirittura su Marte, in alcuni piccoli comuni e in diverse zone montane e rurali, le famiglie non possono usufruire di una connessione Internet ad alta velocità (e talvolta nemmeno di una connessione!).

I grandi operatori di telefonia mobile, infatti, trovano poco interessante (leggasi poco conveniente) investire in infrastrutture che consentirebbero a tutti di usufruire di connessioni Internet veloci e stabili. Non è certo un bel segnale in un’epoca in cui si dovrebbe puntare alla massima inclusività, anche per quanto riguarda le risorse tecnologiche.

Il divario digitale esistente nel nostro Paese si è mostrato in tutta la sua evidenza durante i due anni della pandemia, un periodo in cui Internet si è rivelato una risorsa indispensabile per una società civile e moderna; la Rete infatti ha permesso a milioni di persone di poter continuare, seppure con alcune difficoltà, a svolgere il proprio lavoro e a milioni di studenti di poter continuare a frequentare le lezioni, per quanto a distanza. In buona parte la sfida è stata vinta, ma se vogliamo essere onesti, dobbiamo ammettere che vi sono stati anche casi di famiglie, persone e aziende che sono risultate penalizzate dalla mancanza di connessioni Internet all’altezza di un Paese moderno.

EOLO: la risposta giusta al Digital Speed Divide

Esiste fortunatamente una risposta italiana al Digital Speed Divide, problema che affligge parte della nostra nazione; questa risposta è EOLO, una società italiana di telecomunicazioni, attiva dal 1999, che grazie a una particolare tecnologia, nota come FWA, offre a tutti la possibilità di usufruire di una connessione Internet molto performante in termini di velocità e di stabilità e che non ha nulla da invidiare alle prestazioni offerte dalle connessioni FTTC (Fiber to the Cabinet, ovvero Fibra fino al cabinato). Da anni EOLO è impegnata nella lotta al divario digitale e la sua mission parla da sola: Internet per tutti, anche dove gli altri non arrivano.

La connessione FWA (Fixed Wireless Access, accesso wireless fisso) è un sistema di trasmissione dei dati che si basa sulla combinazione di collegamenti via cavo e wireless, con sfruttamento delle onde radio. Questo tipo di connessione non richiede l’impiego di cavi telefonici e, conseguentemente, può essere installata anche nel caso in cui in un’abitazione non sia presente una rete telefonica fissa.

Le performance di una connessione FWA sono equiparabili a quelle di una connessione FTTC e garantiscono di poter usufruire al meglio anche di servizi quali lo streaming e il gaming online che richiedono connessioni Internet particolarmente veloci e molto stabili.

FWA: una connessione futuristica

La connettività FWA è una tecnologia con una connotazione futuristica; è infatti stata ideata in modo tale da poter sfruttare al meglio i nuovi protocolli ed evolverà di pari passo con le varie innovazioni. Tra l’altro, con il graduale ingresso della tecnologia 5G, le connessioni FWA aumenteranno ancora di più le loro performance, anche in quelle zone dove le tecnologie tradizionali non hanno la possibilità di arrivare.