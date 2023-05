Evade dai domiciliari a San Miniato, i carabinieri lo trovano mentre cammina in strada

I carabinieri di San Miniato hanno tratto in arresto, nella flagranza del reato di evasione, una persona già sottoposta alla misura cautelare degli arresti domiciliari, per reati connessi agli stupefacenti.

Durante un servizio di pattugliamento del territorio, finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati ed al controllo sull’osservanza delle misure disposte dall’Autorità Giudiziaria, i militari si sono recati presso l’abitazione del soggetto, per i previsti controlli, non trovandolo in casa.

Immediatamente postisi alla ricerca della persona, i Carabinieri la rintracciavano, pochi minuti dopo, mentre, a piedi, percorreva la strada provinciale 36; fermata dai militari e condotta in caserma per le formalità di rito, veniva dunque arrestata e successivamente giudicata dal Giudice del Tribunale di Pisa