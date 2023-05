FdI Pontedera: "Il centro è invaso dai ratti, l'amministrazione non fa nulla"

Il centro cittadino di Pontedera, comprendente le zone pedonali di corso Matteotti e le vie limitrofe che vi si intersecano, è uno dei siti più frequentati sia dai cittadini che dai visitatori e turisti provenienti da fuori città. Purtroppo, l’intera zona in questione è in un forte stato di degrado. Oltre alla pulizia carente, il degrado è dovuto a un sistema di raccolta rifiuti che porta alla presenza di sacchi d’immondizia durante le ore notturne e conseguentemente alla presenza di animali come i ratti, tipici dei luoghi degradati e attratti dalla spazzatura.

Abbiamo ricevuto diverse segnalazioni dai residenti, dagli esercenti e dai frequentatori del nostro centro, documentate da video e foto, dove emerge chiaramente l’intollerabile e numerosa presenza di ratti che si muovono indiscriminatamente tra i passanti e i dehors delle attività. La presenza di tali roditori comporta rischi sul piano igienico-sanitario e su quello economico con danni d’immagine alla città.

Per questo motivo, abbiamo presentato una mozione che è stata discussa nell’ultimo Consiglio comunale. All’Amministrazione abbiamo chiesto urgentemente di provvedere alla derattizzazione della zona in questione e a una profonda sanificazione anche del reticolo fognario. La risposta che ci è stata data lascia amareggiati. In pratica, l’Amministrazione si rifiuta di intervenire più incisivamente per debellare il problema, problema che riconosce ma che attualmente non sa come risolvere. Le nostre richieste di intervento urgente sono state respinte e il degrado è destinato a continuare, sicuramente Pontedera e suoi cittadini non meritano questo trattamento vergognoso.

Fonte: Ufficio Stampa