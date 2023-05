Fucecchio, il Consiglio Comunale delle ragazze e dei ragazzi inaugura due nuovi cestini dei rifiuti con il proprio logo

"Per noi - hanno dichiarato le ragazze e i ragazzi del CCRR - è stata un’ esperienza meravigliosa, piena di nuove emozioni e amicizie che ci hanno arricchito nel nostro percorso di crescita. Durante questo anno scolastico sono stati proposti diversi progetti nati dal nostro desiderio di una Fucecchio migliore. Uno dei nostri preferiti è stato la realizzazione dei cestini con il nostro logo sopra, il nostro lavoro vuole mostrare ai cittadini di Fucecchio che noi vogliamo un mondo più pulito e anche un piccolo gesto come questo può fare la differenza. Il messaggio che vogliamo trasmettere è di incoraggiare ognuno ad aver cura dell'ambiente in cui abita. Ciò che abbiamo realizzato è solo un piccolo gesto e auguriamo ai nuovi consiglieri, dal prossimo anno, di continuare a lavorare con entusiasmo per una Fucecchio migliore".