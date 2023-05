Grande successo per "Una marcia in più", la passeggiata accessibile per le vie di Lucca

Grande partecipazione per la quarta edizione di “Una marcia in più”, la passeggiata inclusiva organizzata dall’associazione Luccasenzabarriere Odv che si è tenuta stamattina. Una mattinata di sensibilizzazione che vuole far riflettere i partecipanti sulle numerose difficoltà e barriere architettoniche che, ancora oggi, sono presenti nel centro storico e rispetto alle quali devono quotidianamente confrontarsi le persone con disabilità, gli anziani, le famiglie con passeggini e chiunque abbia difficoltà motorie.

Presenti alla “scarrozzata” anche gli studenti dell’Isi Pertini che hanno scelto di fare il percorso utilizzando una sedia a rotelle per comprendere ancora di più cosa significhi affrontare il centro storico con una disabilità.

La manifestazione è stata realizzata con il patrocinio di Fondazione Banca del Monte di Lucca, Palazzo delle Esposizioni Lucca, Misericordia Di Massa Macinaia e S.Giusto, Compagnia Balestrieri Lucca, Michelotti Ortopedia, One Toscana Montascale.

Fonte: Ufficio Stampa