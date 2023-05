Intelligenza artificiale, IA Act, ChatGPT: i massimi esperti ne discutono al Cnr

Si svolgerà presso l’Area della Ricerca del Cnr di Pisa, dal 29 al 31 maggio, l’evento “Ital-IA, il convegno nazionale voluto dal Consorzio interuniversitario nazionale per l'informatica (Cini) sull'intelligenza artificiale. Sarà questo, un momento di incontro tra il mondo della ricerca, le istituzioni e l’industria, per mettere a confronto tutte le azioni che si stanno portando avanti in questi mesi sul tema e tracciare insieme le linee di sviluppo future dell'intelligenza artificiale italiana.

Ricco il programma della tre giorni: la plenaria di mercoledì 31 ospiterà una conversazione tra esperti su ChatGPT, alcuni contributi dedicati ad aspetti legali e al cosiddetto AI Act (il documento allo studio del Parlamento Europeo per tracciare le regole per uno sviluppo dell’intelligenza artificiale europea che sia etico e centrato sulla persona) e il focus sulle imprese italiane che stanno cogliendo la sfida dell’IA. Tra gli ospiti della giornata la direttrice delle strategie internazionali dell’Alan Turing Institute, Allaine Cerwonka, lo scrittore Marco Malvaldi e l’europarlamentare Brando Benifei.

Il 29 e 30 spazio invece a workshop più tecnici dedicati alle interazioni dell’intelligenza artificiale con l’industria, la medicina, la pubblica amministrazione, gli aspetti etici e legali, la sicurezza informatica e molto altro. Tra questi anche una sessione dedicata a “Fair”, il partenariato esteso sull’intelligenza artificiale la cui sede centrale è proprio al Cnr di Pisa e che gestirà per i prossimi tre anni 114 milioni di euro da fondi Pnrr per realizzare progetti innovativi tra ricerca e industria, coinvolgendo 25 tra università, centri di ricerca e partner industriali su tutto il territorio italiano.

Il convegno è organizzato dal Laboratorio nazionale “Artificial intelligence ed intelligent systems” (Aiis) del Cini insieme al Cnr. Il Laboratorio Aiis, che nasce per valorizzare l’ecosistema scientifico dell’intelligenza artificiale in Italia, conta oggi 57 nodi che includono quasi tutti gli atenei italiani oltre al Cnr, alla Fondazione Bruno Kessler di Trento e all’Istituto Italiano di Tecnologia.

L’evento beneficia del supporto dell’Università di Pisa, della Scuola Normale Superiore, della Scuola Sant’Anna e dell'Associazione italiana di linguistica computazionale (Ailc). Le aziende sponsor vedono presenti grandi compagnie tech e promettenti startup del settore, a dimostrazione dell’interesse trasversale di questi temi per l’impresa italiana: Digitiamo, Almawave, Leonardo, Lutech e Bracco.

La plenaria del 31 maggio di Ital-IA sarà trasmessa in streaming sul canale YouTube dell’Area della Ricerca CNR di Pisa.

Per informazioni: www.ital-ia2023.it - fabrizio.falchi@isti.cnr.it (+39 366 623 7743). Info per i media: carlo.venturini@iit.cnr.it

Fonte: Cnr Pisa