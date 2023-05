Lavori sull'A1, interventi sulle immissioni in A11

Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 21 di martedì 30 alle 6 di mercoledì 31 maggio, saranno chiuse l'immissione sulla A11 Firenze-Pisa nord, per chi proviene da Roma ed è diretto verso Pisa e l'immissione sulla A11 Firenze-Pisa nord, per chi proviene da Bologna ed è diretto verso Pisa e Firenze ovest.

In alternativa si consigliano i seguenti itinerari: per chi da Roma o da Bologna è diretto verso Pisa, uscire sulla A1 alla stazione di Calenzano e rientrare sulla A11 a Prato est; per chi proviene da Bologna ed è diretto verso Firenze ovest, uscire sulla A1 alla stazione di Firenze nord e seguire le indicazioni per Peretola.

Fonte: Autostrade - Ufficio stampa