Mostra del Chianti, il brindisi inaugurale della 65esima edizione

Inaugura oggi la Mostra del Chianti di Montespertoli numero 65. Questo pomeriggio si è tenuto il primo di tanti brindisi, con il popolo del Chianti e della Valdelsa, uniti nel segno del buon vino e del buon vivere.

"Inizia una festa di vino e di popolo - commenta il sindaco Alessio Mugnaini - Vogliamo raccontare il vino in tutte le sue diversità, caratteristiche e peculiarità. Sarà una festa che traccerà una strada che sarà quella da percorrere insieme per far crescere ancora questo settore e la nostra economia: biodiversità, territorio e ricerca dell'eccellenza. Grazie ai nostri viticoltori che sono i veri protagonisti di questa festa."