Parco fluviale Signa, soccorsa una persona in difficoltà

Questa mattina, poco prima delle ore 9, i carabinieri di Signa, durante un servizio perlustrativo, sono intervenuti in via Delle Molina, incrocio via Viaccia, poiché hanno prestato ausilio a personale della Guardia Venatoria in servizio controllo alveo fluviale fiume Bisenzio che stava dando soccorso a una persona in apparente difficoltà.

Un uomo classe ’52, residente a Signa, impegnato con la propria canoa in attivita’ sportiva dilettantistica, mentre stava per raggiungere l’argine del fiume, non è riuscito più a risalire a terra a causa della forte corrente. I Carabinieri, lo hanno aiutato per farlo uscire. E’ stato richiesto anche l’intervento del personale del 118 per accertamenti. Non è stato necessario il trasporto presso il pronto soccorso e nessuno riportava lesioni.