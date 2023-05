Quattro denunciati in un pomeriggio per abbandono illecito di rifiuti a Vecchiano

Quattro denunciati in un pomeriggio per abbandono illecito di rifiuti, "pizzicati" dalla Polizia Municipale di Vecchiano

Vecchiano, 27 maggio 2023 - Pomeriggio intenso, quello di un paio di giorni fa, per la polizia municipale di Vecchiano, che in seguito alle segnalazioni dell'ufficio ambiente e delle squadre di spazzamento è riuscita a individuare quattro responsabili degli abbandoni alle campane in zona Vecchiano e Filettole.

"Nell'ottica di andare a colpire chi commette deliberatamente questi illeciti ambientali, da qualche tempo lasciamo qualche giorno in più i sacchi abbandonati alle campane, questo per permettere alla Municipale di fare controlli, e individuare i responsabili che saranno sanzionati e obbligati a ripulire l'area", affermano il Sindaco Massimiliano Angori e l'Assessora all'Ambiente Mina Canarini.

"Dispiace che una delle campane interessate dall'abbandono sia quella davanti alla scuola media, i ragazzi e le ragazze che passano di lì vedono, e questo può rischiare di dar loro un cattivo esempio. Tuttavia,siamo certi che da questi cattivi esempi, gli studenti e le studentesse apprendano cosa sia giusto e cosa sbagliato, e tanto più sono necessari interventi come quelli messi a punto dalla struttura tecnica comunale, che fungono da deterrente per sradicare cattive abitudini. Un sentito ringraziamento alla nostra Polizia Municipale che, coordinandosi con l'Ufficio Ambiente e le due squadre attive di spazzamento, che analogamente ringraziamo,sono quotidianamente al lavoro sul territorio per contrastare pratiche illegali quali l'abbandono indiscriminato di rifiuti"