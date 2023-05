Si riunisce consiglio comunale: si parla di piscina, Taric, patto del verde e di alcune segnalazioni ad Arpat

Martedì 30 maggio 2023, alle 18.30, si riunirà il Consiglio comunale di Empoli nell’aula al primo piano del Palazzo Municipale in via Giuseppe del Papa, 41, con eventuale prosecuzione dei lavori consiliari alle 21. La seduta, come di consueto, potrà essere seguita anche in diretta sull’apposita piattaforma empoli.consiglicloud.it e sul canale Facebook Comune di Empoli.



Di seguito i punti all'ordine del giorno:



1.Comunicazioni del sindaco e del presidente del Consiglio.

2.Interrogazione presentata dal gruppo consiliare Fratelli d'Italia-Centrodestra per Empoli relativa a gestione piscina comunale.

3.Interrogazione presentata dal gruppo consiliare Buongiorno Empoli-Fabricacomune relativa a incontro del 18 maggio tra la nostra amministrazione e il Comitato "Per un altro raddoppio".

4.Interrogazione presentata dal gruppo consiliare Buongiorno Empoli-Fabricacomune relativa a segnalazioni ad Arpat nell'Empolese Valdelsa.

5.Verbale della seduta del Consiglio comunale n. 5 del 26/04/2023. Approvazione.

6.Tariffa Corrispettiva (TARIC) – determinazione criteri agevolazioni sociali di cui all'art. 30 del regolamento TARIC.

7.Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2023-2024. Terzo aggiornamento.

8.Patto del Verde - Approvazione linee guida.

9.Piano di gestione del verde urbano comunale – Approvazione.

10.Mozione presentata dai gruppi consiliari Movimento 5 Stelle e Buongiorno Empoli-Fabricacomune per il conferimento cittadinanza onoraria a Julian Assange.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa