Tentato furto alla CGIL di Piombino: si contano i danni, ma i ladri non portano via niente

Nella notte scorsa, ignoti hanno tentato di forzare e aprire la cassaforte all'interno della sede della CGIL di Piombino in via Roma. Al mattino, i sindacalisti sono stati accolti da porte sfondate, cassetti aperti e documenti sparsi per terra. Tuttavia, l'ingresso principale era rimasto chiuso, suggerendo che i ladri abbiano probabilmente avuto accesso agli uffici attraverso l'ingresso posteriore dell'edificio. La dinamica precisa del tentato furto è ancora da chiarire, ma fortunatamente non è stato rubato nulla. Al momento, i danni subiti non sono ancora stati quantificati.

