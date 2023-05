"Tutti pazzi per il teatro" al Persio Flacco di Volterra

Domani alle 17, nella cornice del Teatro Persio Flacco di Volterra, andrà in scena uno spettacolo molto particolare, forte, originale, coinvolgente, ricco di imprevedibili colpi di scena e di esilarante comicità. Sarà anche un modo per riflettere con ironia sulla nostra attualità. Sul prezioso palcoscenico di Volterra gli ospiti del Centro Basaglia di Pisa concluderanno il loro percorso teatrale con lo spettacolo TUTTI PAZZI PER IL TEATRO. Il percorso teatrale è stato condotto da Franco Di Corcia jr (che cura anche la messa in scena e la regia) del Teatro di Bo' con l'assistenza di Mattia Pagni.

Dal 2018 (da cinque anni) ad oggi Franco Di Corcia jr ha condotto un Laboratorio Sperimentale Teatrale denominato A.P.P. (A Piccoli Passi). Il percorso teatrale intrapreso da Franco Di Corcia jr si proponeva di stimolare, tramite l’attività teatrale, il confronto, l’inclusione sociale ed il dialogo sia all’interno della piccola comunità (cfr. Centro Casa Famiglia) sia tra la ‘piccola comunità’ e il Territorio.

Fonte: Ufficio Stampa