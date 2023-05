Tutto pronto per il concorso nazionale per studenti Ferruccio Benvenuto Busoni

Tutto pronto per l'inizio del prestigioso Concorso Nazionale per Studenti di Scuole Medie e Licei 2023 organizzato dall'Associazione Culturale SilVer e dall'Orchestra Ferruccio Benvenuto Busoni di Empoli.

L'evento, giunto all'ottava Edizione e patrocinato dal Comune di Fucecchio, si svolgerà nei giorni 27 e 28 Maggio presso l'Auditorium La Tinaia del Parco Corsini e vedrà la partecipazione di un altissimo numero di giovani talenti provenienti da tutte le Scuole d'Italia ad indirizzo Musicale che si esibiranno davanti ad una Giuria di primissima qualità presieduta dal Maestro empolese Alessio Cioni, concertista, docente di pianoforte presso il Conservatorio Pietro Mascagni e Responsabile dell'Orchestra Ferruccio Benvenuto Busoni.

Al Concorso parteciperanno moltissime Scuole come il Liceo Alberti-Dante di Firenze, l'IC Fermi di Scandicci, l'IC Ghiberti di Firenze, l'IC Carlo del Prete di Lucca, il Liceo Passaglia di Lucca,l'IC Mazzini di Livorno,l'IC di Solofra (AV), il Liceo Cicognini di Prato, l'IC Rodari di Scandicci, l'IC di Vinci per il nostro Circondario.

I giovani musicisti si esibiranno come solisti, in formazioni dal duo all'ottetto e come componenti di orchestre: domenica 28 Maggio dalle ore 20 saranno comunicati i Risultati ed avverrà la premiazione.

"Il Concorso Ferruccio Benvenuto Busoni - spiega il Maestro Alessio Cioni - arrivato all'ottava edizione rappresenta un appuntamento ben noto e riconosciuto nel panorama scolastico e musicale. Quest'anno avremo un'alta partecipazione, a cominciare dagli Studenti dei due Istituti di Scandicci, la Fermi e la Rodari. Come sempre va apprezzato l'impegno in particolare dei Docenti e dei genitori che restano fondamentali per il brillante percorso artistico di ciascun giovane musicista. Ringrazio infinitamente il Comune di Fucecchio e l'Assessore Daniele Cei che hanno sempre dimostrato in questi anni grande interesse e partecipazione nei confronti dei nostri eventi culturali e musicali: sono manifestazioni che regalano all'intera comunità profonde esperienze e valorizzano culturalmente il nostro territorio. In bocca al lupo a tutti i giovani Artisti!".

Contemporaneamente al Concorso sempre nei giorni 27 e 28 Maggio sarà allestita presso l'Auditorium La Tinaia la mostra personale dei quadri realizzati dall'artista empolese Miriam Cavaleri. Dal 2021 espone le proprie Opere presso la galleria d’arte di Antonio Breschi a San

Gimignano e nel 2023 ha illustrato la copertina della raccolta di poesie "Crisalide" di Martina Ferri, ed. Albatros.

Appuntamento a Fucecchio per un fine settimana di Musica e di Arte!