Festa della Toscana a Montespertoli: grande successo

Grande partecipazione per il concerto tenuto dall'Accademia Filarmonica Amedeo Bassi in occasione della Festa della Toscana quest'anno incentrata sul senso e il significato dell'articolo 21 della nostra Costituzione italiana che recita: "Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure". Ed è proprio questo diritto a manifestare che ha reso la performance molto appassionata e densa di significato.

I ragazzi hanno cantato insieme ai musicisti diretti dal maestro Massimo Annibali le canzoni che hanno imparato durante tutto l'arco dell'anno attraverso laboratori tenuti proprio grazie al progetto Festa della Toscana ideato e curato da Giovanna M. Carli. La compartecipazione dell'assemblea toscana ha così permesso di realizzare numerosi laboratori di musica e canto che sono poi confluiti nel concerto finale tenutosi al Parco Urbano alle ore 16.30 di sabato 27 maggio.

Nell'introduzione di presentazione è stata ricordata la figura di don Milani come grande pedagogo, nel giorno dei 100 anni dalla nascita (27 maggio 1923 - 2023). La sua lezione oggi è viva più che mai e si legge nei volti delle bambine e dei bambini dell'Istituto scolastico montespertolese diretto da Sara Missanelli e intitolato proprio al Priore.

Fonte: Comune di Montespertoli - Ufficio Stampa