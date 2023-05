Cede la staccionata e cadono nel vuoto: feriti tre giovani a Castel del Piano

Verso le 23.30 tre ragazzi ventenni, due giovani e una ragazza sono precipitati nel vuoto a Montenero d'Orcia, frazione di Castel del Piano (Grosseto), durante una sagra. In seguito alla caduta, causata dal cedimento di una staccionata, i ragazzi hanno riportato ferite per le quali è stato necessario il trasporto in codice 2 all'ospedale di Grosseto.

Sul posto un’automedica di Castel del Piano, due ambulanze della Misericordia di Castel del Piano, di cui una già presente alla sagra, un’ambulanza medicalizzata di Montalcino, i carabinieri e i vigili del fuoco.