Incidente stradale a Castiglion Fiorentino: muore un 34enne

Un uomo di 34 anni, residente a Camucia, è rimasto ucciso in incidente stradale questa mattina, verso alle 6 a Castiglion Fiorentino. Il 34enne, di origine romena, stava andando a lavorare e viaggiava su un'auto guidata da un collega, il quale ha perso il controllo della vettura finendo contro un muretto all'uscita del cavalcavia di via Adua. L’uomo al volante, anche lui 34enne, è rimasto gravemente ferito ed è stato trasportato con l'elisoccorso Pegaso, in codice rosso, all'ospedale di Siena. In seguito all'incidente la strada è rimasta chiusa per alcune ore al fine di consentire le operazioni di rilievo e di ripulitura.