Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22:00 di mercoledì 31 maggio alle 6 di giovedì 1 giugno, sarà chiusa la stazione di Firenze Scandicci, in entrata in entrambe le direzioni, Bologna e Firenze/Roma.

Fonte: Autostrade - Ufficio stampa