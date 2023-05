Ospedale Empoli, paziente psichiatrico in fuga bloccato da guardie giurate e polizia

Ieri mattina, verso le 8, le guardie giurate in servizio presso l’ospedale San Giuseppe di Empoli sono state contattate dal personale sanitario del Pronto Soccorso a causa di un paziente in fortissimo stato di agitazione.

Le guardie giurate sono arrivate subito nel reparto psichiatrico; in pochi istanti il loro intervento si è trasformato in un vero e proprio inseguimento all’interno del presidio ospedaliero. Una volta messo alle strette, l’uomo in fuga ha minacciato di provocare danni alla struttura e addirittura suicidarsi.

Fortunatamente le guardie giurate e gli agenti della Polizia di Stato giunti successivamente in ospedale hanno impedito che la situazione degenerasse ulteriormente: l’uomo è stato tranquillizzato e preso in carico dal personale del reparto psichiatrico.

Durante l’intervento una delle due guardie ha subito alcune lesioni causate dalla colluttazione con l’uomo, per le quali ha ricevuto una prognosi di 5 giorni.