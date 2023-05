Tenta di violentare assistente sociale, arrestato richiedente asilo nel Pistoiese

Tentato stupro in una casa che accoglie migranti nel Pistoiese, dove una giovane assistente sociale sarebbe stata aggredita da un richiedente asilo mentre stava visitando

Secondo Il Tirreno, che riporta la notizia, nella tarda mattinata di giovedì l’assistente sociale, contrariamente a quanto avviene di solito, si sarebbe presentata da sola per un controllo di routine nella casa gestita da una cooperativa. All’interno ci sarebbe stato solo il richiedente asilo, un uomo di 33 anni, che si stava preparando da mangiare. Quando l'assistente se ne stava andando dall’abitazione, il 33enne l'avrebbe richiamata per chiederle un’informazione sui propri documenti. La ragazza è tornata quindi indietro e quel punto il richiedente asilo l'avrebbe aggredita per violentarla.

La giovane sarebbe riuscita comunque a contattare telefonicamente una collega. Vista anche la resistenza opposta dalla ragazza, il 33enne che si sarebbe fermato e le ha detto di andarsene. Quest’ultimo, poi, si è allontanato dalla casa di accoglienza, ma è stato rintracciato e arrestato dagli agenti di polizia.