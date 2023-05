Toscana Atletica Empoli campionessa regionale di società nella categoria Allieve

Nelle gare di sabato 20 Maggio a Pietrasanta, le atlete della squadra empolese hanno ottenuto un punteggio di 9039 punti, distanziando di oltre 600 punti la seconda classificata Atletica Livorno.

Tantissimi i risultati individuali di rilievo da segnalare; innanzitutto le vittorie: di Giulia Bernini nei 2000 siepi con il tempo di 7:05.44, Ginevra Drovandi nel salto in alto con 1.64, Sali Baldari nel triplo con 11.40, Victoria Marinò nel giavellotto con 37.72 e le due staffette, la 4x100 dove Elda Ymeri, Letizia D'Esopo, Anna Rofi e Valentina Rinaldi hanno corso in 49.98 e la 4x400 dove Ginevra Drovandi, Valentina Rinaldi, Sara Iori e Margherita Bresci hanno corso in 4:16.57.

Da segnalare anche i podi: secondi posti per Valentina Rinaldi nella 400 con 1:01.47, Ginevra Drovandi nei 100hs con 14.80, Sali Baldari nel lungo con 5.48, Alice Lorieri nel peso con 10.50 e Daniela Cadeddu nel salto con l’asta con 3.00; terzi posti per Anna Rofi nei 100hs con 15:47, Chiara Giachi nel peso con 10.18, Gaia Mazzoni nel disco con 27.04 e Viola Mercaldo nella marcia 5000mt con 28:34.47.

Da sottolineare comunque il fatto che, come sempre accade nei campionati societari dove a determinare il risultato è la somma dei punteggi raggiunti dalle singole atlete, è stato fondamentale l’apporto di tutte coloro che hanno gareggiato.

Altra nota positiva della giornata, il raggiungimento dei minimi per i campionati italiani ottenuti in questa occasione nei 2000 siepi da Giulia Bernini, nei 100hs da Ginevra Drovandi, nel salto in alto da Ginevra Drovandi, nel salto in lungo e nel triplo da Sali Baldari, nel giavellotto da Victoria Marinò e nella 4x100 da Elda Ymeri, Letizia D'Esopo, Anna Rofi e Valentina Rinaldi.