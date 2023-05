Vittoria e record per la Pizzamano alla 10K Run

Clamoroso successo di partecipazione per la seconda edizione della 10K Run Empolese, la gara toscana sui 10 km che ha vissuto anche momenti di sincera partecipazione emotiva per la presenza di ben 43 corridori della Podistica Finale Emilia, la squadra più rappresentata sulle strade di Empoli e accolta da grande calore vista la provenienza dalle zone della terribile alluvione della scorsa settimana.

La vittoria è andata a uno dei corridori più vincenti del panorama toscano, Filippo Bianchi (Pod.Il Ponte Scandicci) che in 33’02” ha vinto la resistenza di Marcello Magno (Gs Il Fiorino) alla fine staccato di soli 5”. Terza posizione per Alessandro Calzolari (Montecatini Marathon) a 1’37”.

Più netta la vittoria nella gara femminile di Maddalena Pizzamano (Firenze Social Runner) che in 37’34” ha staccato di 1’27” Claudia Astrella (Atl.Vinci) e di 1’33” Letizia Rosi (Gs Il Fiorino), fuori dal podio la campionessa uscente Martina Mantelli (Toscana Atl.Empoli) a 3’19”, che si è vista privata anche del record della corsa.

Gli arrivati al traguardo sono stati ben 291, a testimonianza del grande successo della prova inserita nel calendario Uisp e allestita dalla Podistica Empolese, intitolata alla memoria di Enrico Camaggi, con il patrocinio dell’Assessorato allo Sport del Comune di Empoli. Appuntamento già fissato per il prossimo anno, con la prospettiva di continuare a crescere.

