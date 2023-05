Accademia Holding Moda, al via la selezione per 42 giovani

Holding Moda – controllata di Holding Industriale (Hind), società di investimenti in aziende di piccole e medie dimensioni rappresentative del “Made in Italy” – annuncia il rinnovato programma di Accademia Holding Moda, sviluppato per offrire una formazione di alto livello a 42 giovani, fra i 18 e i 25 anni, che verranno selezionati per partecipare al progetto. I corsi sono realizzati in partnership con Regione Toscana, Ali Spa, Associazione Pratika Onlus e con l’Università degli Studi di Firenze.

Con il nuovo anno – a partire da settembre 2023 – accanto al corso “Made in Italy”, dedicato ai mestieri artigianali e alla formazione delle maestranze, nasce il nuovo corso “Industrializzazione del Processo e del Prodotto”, pensato per fornire un’approfondita conoscenza dei meccanismi gestionali e organizzativi che regolano il settore.

Il modello di formazione prescelto è quello dell’apprendistato duale, dimostratosi efficace nei primi due anni dell’Accademia, che unisce le lezioni in aula e in laboratorio al training on the job, per apprendere i segreti del mestiere direttamente in azienda. Un’offerta formativa completa che vanta un totale di 2.000 ore così distribuite: 120 di lezione frontale in aula; 280 di laboratori didattici; 400 di training on the job (all’interno dei reparti/uffici aziendali) e, infine, 1.200 dedicate alla specializzazione in una determinata attività. Tutto il progetto viene svolto contrattualizzando i partecipanti come apprendisti di primo livello all’interno delle varie aziende del Gruppo.

Il “raddoppio” dell’Accademia vedrà impegnati 27 studenti nel corso “Made in Italy”, punto fermo dell’offerta formativa di Holding Moda, mentre altri 15 posti saranno destinati al nuovo indirizzo gestionale. Ai 42 studenti partecipanti, selezionati a seguito di un’attenta analisi delle candidature ricevute, sarà inoltre riconosciuta una remunerazione in concomitanza con l’avvio dei laboratori didattici, previsti a partire dal secondo mese di formazione. Ai migliori studenti, che alla fine del percorso risulteranno idonei dopo il superamento dell’esame finale, sarà offerta la possibilità di un inserimento nel Gruppo Holding Moda.

Il percorso di 2.000 ore si concluderà con una prova finale volta al rilascio di due Diplomi IFTS. Il corso, legato alle mansioni pratiche e artigianali (con focus sulle caratteristiche delle materie prime, sulla modellistica, sul taglio e piazzamento, sulla confezione, sulla rifinitura e sullo stiro), rilascerà il diploma di Tecnico della Realizzazione del Prodotto Made in Italy. Il percorso rivolto alle mansioni più tecniche e organizzative (con focus su Project Management, sistemi di gestione dei dati, automazione dei processi produttivi, qualità aziendale e ambientale, sviluppo tecnologico, tracciabilità e qualità, produttività ed efficienza e gestione delle relazioni interne ed esterne) permetterà il conseguimento del diploma di Tecnico dell’Industrializzazione del Processo e del Prodotto.

I due corsi, realizzati in partnership con Regione Toscana e con l’Università degli Studi di Firenze (che parteciperanno anche come membri esterni alla commissione d’esame finale), saranno tenuti sia da docenti interni che esterni al Gruppo.

L’offerta formativa è stata pensata per alternare lezioni in aula con apprendimento a distanza. Nello specifico, le ore didattiche della prima settimana si svolgeranno in aula presso le sedi di Uno Maglia a Montevarchi (AR) e di GAB a Campi Bisenzio (FI), aziende dove hanno sede le due aule di Accademia Holding Moda dedicate alla formazione. Nel periodo successivo, la frequenza in aula lascerà il posto alla partecipazione da remoto, mentre, la parte finale del percorso, dedicata ai laboratori e al training on the job, si terrà in presenza e vedrà il coinvolgimento di tutte le aziende del Gruppo Holding Moda.

A fine corso, gli studenti sosterranno un esame, valutato da una commissione costituita da esperti di settore, docenti di istituti tecnici a indirizzo moda, nonché da personalità rappresentative di Regione Toscana, dell’Università degli Studi di Firenze e da rappresentanti delle aziende che hanno ospitato le diverse attività formative.

Giulio Guasco, Amministratore Delegato di Holding Moda, ha dichiarato: “In un settore come quello della moda, dove il savoir-faire e l’artigianalità sono determinanti per la qualità del prodotto finale, investire sulle competenze è un aspetto fondamentale anche in ottica di continuità e di sostenibilità futura. Offrire ai giovani il percorso in Accademia e un posto in Holding Moda è per noi un investimento valoriale, oltre che il modo migliore per contribuire alla formazione delle eccellenze professionali che contribuiranno a distinguere il “saper fare” del Made in Italy su scala internazionale. Siamo quindi orgogliosi di questa nuova iniziativa che ci ha già permesso di ampliare il nostro organico con circa il 70% degli studenti che hanno partecipato alla prima edizione dei corsi dalla nostra Accademia, in attesa della chiusura della seconda edizione ancora in corso e dell’avvio della terza”.

Per partecipare ai corsi, è possibile candidarsi alla fase di selezione inviando il proprio curriculum vitae sul sito di Holding Moda o all’indirizzo e-mail jobs@holdingmoda.it e lcarbini@alispa.it.

Fonte: Ufficio stampa