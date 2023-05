Arrestato con 60 g di cocaina in casa a Empoli

Ieri sera i carabinieri del Norm di Empoli hanno arrestato un 47enne marocchino in flagranza di reato perché beccato con più di 60 g di cocaina in casa pronti per la vendita.

L'uomo è stato beccato fuori proprio la sua abitazione e aveva una decina di involucri di cocaina pronti per la vendita. Una volta entrati in casa i militari hanno effettuato una perquisizione accurata per circa 60 g assieme a un bilancino di precisione, il materiale per il confezionamento delle dosi e un cellulare per i contatti con i clienti.

Dopo l'arresto l'uomo è stato trasferito al carcere di Sollicciano a Firenze.