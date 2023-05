Arriva la Banca ore solidale alla Comesca di Scarperia e San Piero a Sieve: la nota Fiom

Alla Comesca di Scarperia e San Piero, azienda del gruppo Coesia che realizza macchine automatiche, ognuno dei 74 dipendenti potrà mettere volontariamente a disposizione parte delle sue ferie o permessi per farli confluire in un contenitore da cui potranno attingere i lavoratori che per gravi motivi di salute, anche dei familiari, si trovassero ad aver esaurito i propri. È quanto prevede l'accordo sulla banca ore solidale firmato nei giorni scorsi tra Fiom-Cgil, Rsu e azienda. La volontà di ricorrere a questo strumento è partita dai dipendenti della Comesca che tramite la RSU hanno chiesto all’azienda la possibilità di regolamentarlo, come previsto dal contratto nazionale dell'industria.

Il gruppo Coesia, da sempre attento ai temi sociali, ha risposto immediatamente e con piena apertura ad un confronto che, nel giro di pochi giorni, si è concluso con un accordo, il primo in materia fra i metalmeccanici del Mugello.

Per Antonio Puoti, funzionario della Fiom sul territorio: “Come parti sindacali riteniamo che per via legislativa si debba e si possa fare di più per migliorare i tempi di vita e di lavoro, soprattutto quando i lavoratori si trovano a dover gestire gravi situazioni di salute. Per questo ancora più grande è la soddisfazione della RSU e della Fiom per l’intesa raggiunta, perché con tali accordi si prova a dare una risposta negoziale concreta alle esigenze di chi si dovesse trovare ad affrontare situazioni difficili.

