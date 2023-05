Ballottaggio Massa, eletto sindaco Francesco Persiani al secondo turno

Dopo due settimane è giunto il verdetto per uno dei tre capoluoghi di provincia toscani al voto. A Massa è stato eletto con il 54,3% dei voti Francesco Persiani.

Il centrodestra si è in qualche modo ricomposto sulla figura di Francesco Persiani per il ballottaggio a Massa, dove come sfidante troviamo il candidato del centrosinistra e del M5S Enzo Ricci. Ricordiamo che Persiani era stato sfiduciato da Fratelli d'Italia, che al primo turno aveva presentato un candidato diverso, spaccando il fronte del centrodestra.

Persiani al primo turno aveva ottenuto il 35,65% dei voti, mentre Ricci il 29,95%.