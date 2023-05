Ballottaggio Pescia, il comune va in mano a Riccardo Franchi

Anche nel comune di Pescia si è tornati al ballottaggio 5 anni dopo l'ultima volta, per decretare il nuovo sindaco. Un punto di svolta sicuramente dopo la fine della consiliatura di Oreste Giurlani. A vincere nel secondo turno è stato Riccardo Franchi con il 52,4% dei voti.

Ricordiamo che gli sfidanti erano Riccardo Franchi per il Pd e Vittoriano Brizzi a capo di una serie di liste civiche legate a Giurlani. Al primo turno Franchi era in vantaggio con il 35,22% ottenuto, mentre Brizzi seguiva con il 29,04%. Proprio Brizzi era stato ricoverato negli scorsi giorni in ospedale, a lui era giunta la solidarietà dello sfidante Franchi.