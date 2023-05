Ballottaggio Siena, la nuova sindaca è Nicoletta Fabio

Ballottaggio al femminile per Siena, con i due fronti tradizionali di centrodestra e centrosinistra a darsi battaglia due settimane dopo il voto del primo turno. La sindaca eletta, dopo uno scrutinio al cardiopalma, è stata Nicoletta Fabio con il 52,16% dei voti.

Nicoletta Fabio era la candidata del centrodestra, in ipotetica successione di Luigi De Mossi. Ipotetica perché De Mossi, oltre a non ricandidarsi, aveva scelto di appoggiare il candidato di Italia Viva. Il centrosinistra invece aveva optato per Anna Ferretti. L'incognita riguardava il patrimonio di voti di Fabio Pacciani, candidato civico che al primo turno aveva ottenuto il 22,65% (Fabio si era fermata al 30,51, Ferretti al 28,75%). La lista Sena Civitas aveva optato per sostenere Fabio, Pacciani invece aveva dato libera scelta dopo aver posto delle questioni ad ambo le candidate.

I risultati nel dettaglio

Nicoletta Fabio è Sindaco di Siena, dopo il turno di ballottaggio che si è svolto nelle giornate di ieri, domenica 28 maggio e oggi, lunedì 29 maggio. I risultati raccolti dall’Ufficio Elettorale del Comune di Siena saranno confermati a seguito della proclamazione da parte dell’Ufficio Elettorale Centrale presso il Tribunale di Siena nella giornata di domani, martedì 30 maggio. Le operazioni di voto per l’elezione diretta del Sindaco di Siena, attraverso il turno di ballottaggio, si sono concluse regolarmente alle ore 15 di oggi. Quelle di scrutinio nelle cinquanta sezioni del Comune di Siena sono cominciate subito dopo la chiusura delle urne.

Nicoletta Fabio (liste Fratelli d’Italia, Nicoletta Fabio Sindaco, Forza Italia-Udc-Nuovo Psi, Movimento Civico Senese, Lega Salvini premier) ha ottenuto 12.545 voti pari al 52,16 per cento; Anna Ferretti (liste Iep!, Partito Democratico, Con Anna Ferretti Sindaca) ha ottenuto 11.508 voti, pari al 47,84 per cento. Le schede bianche sono state 263, le schede nulle sono state 383; zero i voti nulli, mentre i voti contestati non assegnati sono stati 2.

Affluenza. Hanno votato 24.701 elettori, pari al 56,96 per cento degli aventi diritto, di cui 11.816 maschi e 12.885 femmine. Gli aventi diritto al voto erano 43.364, di cui 20.186 maschi e 23.178 femmine. Alle ore 23 di ieri, domenica 28 maggio, aveva votato il 43,06 per cento degli aventi diritto al voto, pari a 18.673. Alle ore 19 aveva votato il 30,67 per cento degli aventi diritto al voto, pari a 13.300 elettori. Alle ore 12 aveva invece votato il 13,52 per cento degli aventi diritto al voto, pari a 5.862 elettori.