Bobo Tv a Firenze: appuntamento con Adani, Vieri, Cassano e Ventola

La Bobo Tv sbarca a Firenze. Lo fa oggi, mercoledì 29 maggio, dalle ore 16 in pieno centro. Antonio Cassano, Bobo Vieri, Nicola Ventola e Lele Adani, ex star del pallone e ora opinionisti, saranno a La Bistecca-Osteria Fiorentina.

La gang pallonara sarà ospite dell'osteria in piazza della Repubblica per buona parte del pomeriggio e sarà pure in diretta sui consueti canali Twitch. Sarà un momento per discutere di calcio con allegria e frizzantezza come fa da qualche anno a questa parte la Bobo Tv, fenomeno nazionale cresciuto sui social network.