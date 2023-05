"Capanne Sotto le Stelle", Montopoli lancia la prima notte di festa a cielo aperto

Buon cibo, divertimento e tanta musica con il Dj tour della Discoteca Concorde. Ci sono tutti gli ingredienti per vivere una serata indimenticabile nella prima edizione di Capanne sotto le Stelle, la nuova manifestazione organizzata da Confcommercio Provincia di Pisa e dal Centro Commerciale Naturale di Capanne con il patrocinio del Comune di Montopoli in Valdarno e la compartecipazione della Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest - Terre di Pisa. L'evento è sostenuto dalla Banca Popolare di Lajatico e sponsorizzato da Carrozzeria Di Gianni, Nicole, Tre A Srl, Zolfanelli, Tecnologia e Colore, Themamec Officina Meccanica, Edilprogress, Fogli Idraulica, Dpa e Gronchi Safety Group. Appuntamento Venerdì 2 Giugno alle Capanne di Montopoli Valdarno a partire dalle 18.30 in Piazza Vittorio Veneto, per l’occasione chiusa al traffico.

“Questo evento è una buona partenza per gli appuntamenti estivi in programma nel Comune di Montopoli ha detto il sindaco Giovanni Capecchi. Il 2 Giugno sarà una buona occasione per proporre le eccellenze enogastronomiche delle nostre attività abbinate al divertimento e all'arte. Un bel biglietto da visita per una zona del territorio a forte vocazione industriale e commerciale”.

“Il mio ringraziamento è rivolto in particolare alle attività commerciali del CCN di Capanne, che pur in un momento difficilissimo, hanno trovato l'energia necessaria per mettersi in gioco e realizzare un bellissimo evento che valorizza al meglio il proprio territorio” il commento del presidente Area Vasta di Confcommercio Pisa Alessandro Simonelli, che sottolinea al contempo “l'importanza della collaborazione dell'amministrazione comunale e la presenza di tantissimi e importanti sponsor a sostegno dell'iniziativa”.

“Questo appuntamento dimostra l'importanza della sinergie che l’amministrazione, attraverso il mio assessorato, ha sostenuto e promosso” ha aggiunto l'assessore alle attività produttive, promozione e sviluppo Valerio Martinelli. “Un ringraziamento agli amici di Confcommercio e a tutti gli sponsor e l’augurio per il Centro commerciale naturale di Capanne è che questo possa essere soltanto l'inizio di tantissime altre attività. Il lavoro che stiamo portando avanti insieme, Comune e CCN, non consiste solo in singole iniziative ma è un progetto di più lunga durata che punta al rilancio e alla valorizzazione di tutto il territorio e allo sviluppo: lo strumento del nuovo Piano del Commercio, a cui stiamo lavorando, va in questa direzione”.

“Capanne in festa è solo il primo di una serie di appuntamenti che vorremmo organizzare nei prossimi mesi. Sarà una giornata di festa, all'insegna della musica e del buon cibo, proprio in occasione della festa della Repubblica, aspettiamo tutti a braccia aperte” l'invito del presidente del CCN Maurizio Di Gioia e della consigliera Marilena Gambale. Ha confermato l'impegno ormai trentennale a sostegno del commercio locale il direttore della filiale della Banca Popolare di Lajatico Vincenzo Santonato, mentre il responsabile territoriale di Confcommercio Luca Favilli ha sottolineato l'importanza di una festa che nasce dal basso, per volontà e decisione degli stessi commercianti di Capanne. Sarà possibile cenare presso gli stand della speciale area food and drink che ospiterà prodotti enogastronomici del territorio, che permetterà di vivere un'inedita esperienza all'aria aperta.

Ad aprire la festa l'animazione itinerante con artisti di strada e spettacolo del fuoco, e a seguire divertimento assicurato con il Dj tour della Discoteca Concorde, per una serata al ritmo dei migliori pezzi della musica anni ’80 e ’90. Un viaggio indietro nel tempo che farà rivivere i tempi della storica discoteca di Chiesina Uzzanese e i dj che l'hanno resa famosa in tutta Italia.

Capanne Sotto le Stelle è la prima iniziativa organizzata nella frazione di Montopoli da Confcommercio in piena sinergia con i commercianti del Centro Commerciale Naturale di Capanne costituitosi lo scorso novembre: un gruppo composto da 16 imprenditori che ha tra i propri obiettivi quelli di promuovere il territorio anche attraverso eventi e iniziative di qualità.

Fonte: Confcommercio Provincia di Pisa