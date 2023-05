Ancora irregolarità in un ristorante specializzato in cibi etnici in centro a Livorno. In un congelatore i carabinieri del Nas di Livorno hanno appurato che erano conservati tranci di salmone e pezzi di pollo e manzoo senza tracciabilità. Sono stati sequestrati 20 kg di prodotti alimentari del valore stimato di 400 euro. Il titolare, un 29enne di origini asiatiche, è stato multato per 1.500 euro.