Da Pontedera alle Cascine, il percorso dell'Arno per trovare l'uomo che si è gettato

Proseguono le ricerche della persona vista gettarsi in Arno alle ore 14 di ieri. Dopo le ricerche strumentali effettuate dai sommozzatori, questa mattina è stata effettuata la navigazione con il gommone da rafting con partenza dalla Pescaia delle Cascine per verificare le sponde del fiume, in particolar modo il primo tratto della sponda sinistra idraulica, che presenta della vegetazione a contatto con l’acqua, fino al nuovo ponte pedonale di Badia a Settimo. Drago 63 l’elicottero del reparto volo di Cecina ha effettuato il sorvolo risalendo il fiume Arno da Pontedera fino alla pescaia delle Cascine. Al momento le ricerche hanno dato esito negativo.