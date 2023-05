Empoli Pallavolo dona la sanzione per la rinuncia ai play off alle popolazioni dell'Emilia Romagna

La stagione sportiva 2022/2023 è stata eccezionale per la Timenet Empoli Pallavolo che ha chiuso il Campionato di serie B2 sul secondo gradino del podio con un bilancio di 20 partite vinte su 26 per un totale di 70 set vincenti e un bottino finale di 61 punti. Ad incorniciare il notevole risultato sportivo della prima squadra, la qualificazione ai play off con due giornate di anticipo.

“Quest’anno è stato per noi davvero ricco di grandi soddisfazioni, con il raggiungimento del traguardo prefissato addirittura in anticipo rispetto alla fine del Campionato - commenta il Presidente dell’Empoli Pallavolo, Antonio Genova – Posso dire che il nostro esperimento di formare una nuova squadra puntando su atlete giovani per la maggior parte cresciute nella nostra società e alcune giocatrici con esperienza ha avuto pienamente successo. Le nostre ragazze non si sono risparmiate e, nonostante le difficoltà, hanno saputo reagire con spirito di squadra e spirito di sacrificio pur di arrivare all’obiettivo. Il mio apprezzamento va anche a tutto il team che è stato determinante. Purtroppo la mancata partecipazione alla fase dei play off per gli ingenti costi non ci ha consentito di coronare pienamente il nostro sogno. Comunque abbiamo chiesto alla FIPAV di devolvere la sanzione comminata dalla Federazione a causa della rinuncia ai play off e pari a 4.500,00 euro come donazione alla popolazione colpita dall’alluvione in Emilia Romagna”.

Una stagione che è stata molto impegnativa per tutto il team giallonero e per la società che, a margine di una riunione del Consiglio direttivo svoltasi in questi giorni, ha deciso di vendere il titolo di serie B2 e di affrontare dunque la prossima stagione con la serie C e la serie D, oltre a tutte le squadre giovanili.

“È stata una decisione sofferta e ben ponderata, tuttavia necessaria – spiega il Presidente Genova – perché è stato un anno davvero difficile sotto molteplici aspetti, con uno sforzo incredibile da parte di tutti per ottenere quello che volevamo. Adesso è il momento di fare una pausa per riorganizzarci al meglio in considerazione dei progetti futuri della società, scegliendo per la prossima stagione sportiva di concorrere in Campionati meno impegnativi della serie B2”.

A guidare la nuova squadra di serie C sarà l’allenatore Marco Dani, riconfermato ancora una volta dalla società giallonera dopo l’ottimo lavoro svolto con la serie B2.

“Il bilancio di questa stagione è certamente più che positivo – conferma coach Dani – visto che abbiamo concluso il percorso al secondo posto, staccando la terza classificata Rinascita Volley di ben otto punti e alle spalle della capolista Montesport Montespertoli che ha conseguito un risultato egregio e meritato. D’altra parte anche noi abbiamo giocato un Signor Campionato in cui, tranne poche, eravamo tutte squadre di pari livello per cui nessuna delle nostre avversarie ci ha mai regalato nulla. Peccato per il finale che, partecipando ai play off, poteva essere diverso e questo lascia un po’ di amaro in bocca dopo tutto l’impegno e il sacrificio che ci abbiamo messo”.

La soddisfazione comunque non manca per il tecnico giallonero sia per come si è comportata la sua squadra, sia per la riconferma in qualità di allenatore.

“Voglio ringraziare le mie ragazze, sono state fantastiche dalla prima all’ultima, affrontando a testa alta i momenti difficili e mettendoci l’anima, così come tutto lo staff da quello tecnico a quello medico. Un ringraziamento particolare alla società che non ci ha mai fatto mancare nulla per l’intera durata della regular season e alla quale va la mia stima. Sono felice che l’Empoli Pallavolo mi abbia rinnovato la fiducia e adesso non resta che prepararsi al meglio per le prossime sfide”.

La società giallonera è all’opera per la composizione della rosa delle squadre di serie C e D che sarà resa nota al rispettivo completamento.

Fonte: Timenet Empoli Pallavolo