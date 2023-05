Finali Nazionali Under 15: Dbs Roma-Abc Castelfiorentino 47-71

Nella gara d’esordio l’Under 15 Eccellenza batte di misura la Dbs Roma: 47-71 il finale al PalaElettra.

Non poteva iniziare in modo migliore l’avventura alle Finali Nazionali Under 15 Eccellenza dell’Abc Castelfiorentino, che nel match di esordio al PalaElettra di Pescara batte la Dbs Roma per 43-71. Prestazione autoritaria e di grande sostanza quella dei ragazzi di coach Alessandro Mostardi che guidano una sfida indirizzata nella seconda frazione e poi saldamente amministrata nella seconda parte.

Sostanziale equilibrio nel primo quarto di gara, con i gialloblu che chiudono la frazione avanti di due lunghezze (16-18). Nel secondo parziale l’Abc alza l’intensità in difesa e, spinta da quattro uomini in doppia cifra (Zecchi, Borghesi, Agbegninou e Matteini), allunga toccando il +8 all’intervallo (27-35). Al rientro dagli spogliatoi i ragazzi di Mostardi approcciano con grande intensità prendendo in mano il controllo del match: così, alla terza sirena, il tabellone segna 38-55. Una forbice che la squadra romana non riuscirà più ad accorciare: la frazione finale, infatti, scorre via senza scossoni, con i gialloblu ormai solidi padroni del campo.

Domani si torna in campo alle 14 contro la perdente del match tra Collegno Basket e Sporting Bk Club Porto Sant’Elpidio.

DBS ROMA – ABC CASTELFIORENTINO 47-71

Tabellino: Borghesi 12, Bufalini 4, Zecchi 21, Poggesi 8, Agbegninou 10, Matteini 10, Baldi 2, Ciulli 4, Garbetti, Bonora, Bini, Crisafi. All. Mostardi. Ass. Corbinelli.

Parziali: 16-18, 11-17, 11-20, 9-16

Si ricorda che tutte le gare sono trasmesse in diretta streaming sui canali Twitch e YouTube della Federazione Italiana Pallacanestro. E’ possibile seguire le statistiche in tempo reale scaricando l’app Swish.

Il calendario ufficiale sul portale Fip.it.

Fonte: Abc Castelfiorentino / Basket Castelfiorentino / Gialloblu Castelfiorentino