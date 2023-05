Finali regionali pallavolo Uisp Under14 a Empoli: i risultati

Si sono svolte domenica 28 maggio al PalAramini di Empoli le finali regionali di pallavolo under14 Uisp. A sfidarsi per aggiudicarsi il titolo le quattro squadre finaliste toscane: Benedetto Varchi, Calenzano, Castelfranco e Fucecchio. Una giornata indimenticabile per le ragazze che hanno preso parte alle gare, per allenatori e dirigenti e per le centinaia di spettatori e spettatrici che hanno colorato gli spalti del palazzetto di Empoli per tutta la giornata. Ma una grande soddisfazione anche per tutto il comitato Uisp Empoli Valdelsa, che ha organizzato e ospitato le fasi finali.

Come da programma durante la mattina sono andate in scena le semifinali, dalle quali sono uscite vincitrici le squadre di Benedetto Varchi e Calenzano. A seguire si è tenuto il pranzo al circolo Avis di Empoli, in via Guido Rossa. Quindi nel pomeriggio si sono disputate le due finali. Nella prima, valida per assegnare il 3° e 4° posto, si è imporsta la formazione di Castelfranco su quella di Fucecchio. Successivamente sono scese in campo le ragazze di Benedetto Varchi e Calenzano per il 1° e 2° posto, con le prime che sono riuscite a portarsi a casa il trofeo vincendo con il punteggio di 3-2.

Al termine delle partite si sono svolte le premiazioni con la presidente Uisp Empoli Valdelsa Arianna Poggi, che ha incoronato le quattro finaliste regionali. Una giornata speciale all'insegna dello sport, della socialità e del divertimento, che - come detto - ha visto una imponente partecipazione di pubblico, accorso al PalAramini per assitere alle sfide durante tutta la giornata.

Per quanto riguarda il comitato locale, il prossimo appuntamento con la pallavolo sarà sabato 10 giugno ancora al PalAramini con la festa finale del Minivolley Uisp.