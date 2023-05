Gli studenti del 'Sacchetti' di San Miniato vincono il terzo posto al Rally matematico transalpino

Grande soddisfazione all’Istituto Comprensivo Franco Sacchetti di San Miniato, anche quest’anno, dopo che la classe terza della secondaria di secondo grado lo scorso anno ha vinto il Rally matematico transalpino, quest’anno la classe IV della Scuola Primaria Collodi si è aggiudicata il terzo posto nella propria categoria.

Il Rally matematico transalpino (RMT) è un confronto fra classi, dalla terza elementare al secondo anno di scuola secondaria di secondo grado, nell’ambito della risoluzione di problemi di matematica, e si svolge in Belgio, Francia, Italia, Lussemburgo e Svizzera.

Il Dirigente scolastico, ringraziando le bambine ed i bambini e le insegnanti per il buon risultato ottenuto, dichiara: “Riteniamo fondamentale la partecipazione a questi eventi, non solo per l’occasione di confronto con altre classi ed altri territori, ma perché è necessario ribaltare, sia negli adulti che nei piccoli, quell’idea che la matematica sia solo un insieme di regole noiose, la matematica è invece ragionamento, fantasia e creatività, manipolazione e organizzazione. Tutto ciò si sperimenta partecipando al Rally, insieme alla collaborazione tra pari, per raggiungere un obiettivo in cui ognuno è in grado di portare il proprio contributo. L’indirizzo che ci siamo dati nel nostro Istituto è il continuo impegno per realizzare una didattica esperienziale. In quest’ottica la matematica si impara a partire dai problemi concreti dove per affrontarli bambini e ragazzi sono chiamati a costruire nuovi strumenti matematici e elaborare le strategie per usarli. Ringrazio il referente di Istituto del progetto RMT, prof. Stohrer, che dallo scorso anno si sta impegnando per coinvolgere sempre più classi della scuola primaria e secondaria.”

Anna Maria Fiaschi, insegnante della classe dichiara: “Voglio sottolineare che questa vittoria è frutto, ancora una volta, di un grande lavoro collegiale del team docente. Siamo felici, insieme alle bambine ed ai bambini per il risultato raggiunto non tanto per il terzo posto conquistato, ma per aver passato la selezione che ha portato la classe a Siena. Infatti di 817 classi partecipanti al concorso, solo 22 sono state ammesse alla prova finale”.

La valutazione dell’esperienza risulta estremamente positiva per il lavoro preparatorio in classe che ha visto gli alunni sempre cimentarsi con entusiasmo nelle prove in gruppo ricercando collettivamente soluzioni.

Si ringraziano gli organizzatori per la perfetta gestione della mattinata ed il clima accogliente presso il presidio San Niccolò dell’Università di Siena.

Si ringraziano i genitori degli alunni e le insegnanti che sono stati disponibili ad accompagnare i ragazzi alla stazione di Empoli molto presto e in un giorno di riposo.

Per maggiori informazioni: https://armtint.eu/presentazione-rmt/

Fonte: Istituto comprensivo 'Franco Sacchetti' di San Miniato