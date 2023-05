Incendio in un'azienda di pallets a San Miniato, nessuna persona coinvolta

Incendio questa mattina in una nota azienda di produzione pallets nel territorio di San Miniato. Sul posto sono intervenuti, intorno alle 11.45, i vigili del fuoco di Castelfranco di Sotto in via Gabriele Moreno Locatelli.

Le fiamme si sarebbero sviluppate all'interno di un silos, in particolare tra la segatura contenuta. I vigili del fuoco hanno spento l'incendio, impedendo che si propagasse in altri spazi dell'azienda e messo in sicurezza i luoghi. Nessuna persona è rimasta coinvolta, mentre le cause sono in corso di accertamento.