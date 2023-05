Integrazione e inclusione, il "modello" Pontedera pubblicato sul sito del Consiglio d'Europa

Un bel riconoscimento per il lavoro fatto dal Comune di Pontedera sui temi dell'integrazione e della inclusione. La "Best Practice" di Pontedera, relativa all'azione di attivazione dei giovani di nuova generazione, è stata infatti pubblicata sul sito del Consiglio D'Europa. Nello specifico per il progetto, concluso nei mesi scorsi, con il Festival delle Nuove Generazioni, una tre giorni di iniziative che sbarcò in città coinvolgendo vari luoghi, con idee a confronto, discussioni, dibattiti, ma anche spettacolo, arte, musica, libri, nel filo conduttore della cultura e dell'inclusività. Qui il link: New generations on the wave - Intercultural cities programme (coe.int).

Soddisfatta la assessora comunale alle politiche sociali Carla Cocilova: "Un bellissimo riconoscimento - spiega Cocilova - del quale sono parte integrante le realtà che con noi collaborano ai progetti: Arci Valdera, Associazione G 2 Senegal Valdera, Futuro è Ora, il Coordinamento nazionale nuove generazioni italiane, la Rete Italiana Città del Dialogo".

Il Comune di Pontedera, infatti, sta definendo, coordinando e gestendo progetti a carattere nazionale e internazionale indirizzati particolarmente alle problematiche giovanili, all'intercultura, all'inclusione e integrazione dei ragazzi di seconda generazione. "Una attività fondamentale per l'inclusione e la valorizzazione dei diritti - continua Cocilova - che portiamo avanti con impegno ed essendo inseriti a pieno titolo nella Rete Città del Dialogo, coordinata da Icei".

Nello specifico, dopo il progetto finanziato direttamente dal Consiglio d'Europa concluso con il festival "New Generations on the wave" , c'è #Diversamente - Giovani contro le Discriminazioni dove il Comune di Pontedera è partner cofinanziatore in collaborazione con Icei e Arci Valdera rivolto soprattutto alla formazione di educatori e giovani che vadano ad interagire con i ragazzi dai 16 ai 24 anni, #Divercities - European Cities for Diversity and Participation, dove il Comune di Pontedera è partner attivo del programma Cerv della Commissione Europea che ha come obiettivo quello di sostenere la partecipazione democratica e facilitare l'identificazione di percorsi, buone pratiche e modelli condivisibili con altre città europee e infine # Net-Idea, progetto europeo incentrato soprattutto sulla formazione interna ed esterna all'ente locale finalizzata all'abbattimento delle barriere discriminatorie, a favore di una formazione interculturale capace di creare un linguaggio comune che abbatta le barriere di vario tipo.

Fonte: Comune di Pontedera - Ufficio stampa