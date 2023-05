Lavoratrici trasferite a Cuneo (in 3 giorni), a Firenze presidio di protesta Filcams Cgil

Stamani in via Milanesi 30, davanti alla profumeria Modus (ex Douglas), si è svolto un presidio di solidarietà (organizzato da Filcams Cgil) per le 4 lavoratrici di Modus che, da disposizione aziendale, devono trasferirsi in soli tre giorni alla sede di Cuneo in quello che si configura, per il sindacato, come “un inaccettabile licenziamento mascherato”. Al presidio sono intervenuti anche cittadine e cittadini del quartiere che si sono fermati a informarsi di quel che era accaduto. In giornata, il negozio è stato smantellato e rimarrà chiuso.

Le 4 lavoratrici (di cui una delegata sindacale) sono tutte madri e per la Filcams Cgil siamo di fronte “a un fatto gravissimo, fino a pochi giorni fa l’azienda rassicurava sindacato e istituzioni sulla salute dei negozi. Secondo noi il numero dei trasferimenti, almeno undici a livello nazionale, configurerebbe l’apertura della procedura di licenziamento collettivo. Attendiamo la convocazione del Tavolo di Crisi della Città Metropolitana e della riapertura del tavolo ministeriale. A tutti chiederemo la revoca della chiusura e dei trasferimenti, e un confronto sulla reale situazione, con la ricerca di tutte le soluzioni possibili atte a risolvere positivamente la vertenza”.

Ufficio Stampa Cgil Toscana e Firenze