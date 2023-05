Litiga con il fidanzato e danneggia tre auto parcheggiate: denunciata a Firenze

In preda ad uno scatto d'ira dopo una lite con il fidanzato, una giovane avrebbe danneggiato tre auto parcheggiate in strada a Firenze. Uno "sfogo" che le è costato la denuncia. È successo questo fine settimana a Firenze. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno bloccato la giovane, una 24enne fiorentina, nei pressi della fermata della tramvia Alinari.

La ragazza aveva appena colpito le tre auto, tutte posteggiate in via Guelfa, danneggiando in particolare lo specchietto retrovisore di una di queste. Fermata dai militari è stata denunciata per danneggiamento continuato.