Memoria e Costituzione, giovani protagonisti in due Consigli comunali di San Miniato

Convocati a San Miniato due Consigli comunali in seduta pubblica aperta, per i giorni 31 maggio alle ore 17 e 1 giugno, alle ore 10. In entrambe le occasioni i protagonisti saranno i giovani.

Mercoledì 31, nella sala del Consiglio del palazzo comunale, l'argomento all'ordine del giorno sarà "Viaggio della Memoria. I ragazzi che hanno partecipato al pellegrinaggio ai campi di sterminio raccontano la loro esperienza". Sono stati invitati ad intervenire il vescovo di San Miniato monsignor Giovanni Paccosi, la presidente della sezione di Pisa dell'Aned Laura Geloni, studenti e insegnanti che hanno partecipato al pellegrinaggio. La seduta consiliare sarà visibile attraverso la diretta streaming sul sito del Comune.

Giovedì 1 giugno, alla Casa Culturale di San Miniato Basso, l'ordine del giorno sarà dedicato al premio "Consiglio Comunale di San Miniato" per l'anno scolastico 2022/2023, tema: "Art.21 della Costituzione. Il diritto alla libertà di esprimersi, un valore universale". Nell'occasione saranno consegnati i premi del concorso alle classi vincitrici degli Istituti Comprensivi Sacchetti e Buonarroti.