Mostra del Chianti, nel primo weekend venduti quasi 2mila calici

La Mostra del Chianti, l'evento tanto atteso che celebra la ricchezza e la tradizione vitivinicola del Chianti, ha inaugurato il suo primo weekend con un trionfo di partecipazione, emozioni e interesse da parte dei visitatori.

Gli amanti del vino Chianti, gli enoappassionati e i curiosi si sono radunati nella suggestiva cornice del centro storico di Montespertoli per immergersi nell'autentica esperienza del Chianti. A confermarlo il numero di calici dedicati alla 65° edizione e venduti in due giorni, circa 1800 calici.

L'apertura della Mostra del Chianti è stata accolta con grande entusiasmo e ha attirato un numero significativo di visitatori, confermando il suo ruolo di evento imperdibile per gli amanti del Chianti e delle sue eccellenze. Le strade del centro storico si sono animate di colori, profumi e sorrisi, mentre le numerose attività proposte hanno offerto agli ospiti un'esperienza coinvolgente e indimenticabile. Presenti alla cerimonia di inaugurazione molti amministratori dei comuni limitrofi, la Console degli Stati Uniti d’America a Firenze, Ragini Gupta e il Presidente della Regione Toscana Eugenio Giani che ha ammirato insieme al Sindaco Alessio Mugnaini il Palazzo Comunale illuminato con la nuova video proiezione. Una grande novità di quest'anno!

Per l'ultimo weekend è in programma uno spettacolo di luci che lascerà tutti i visitatori senza fiato e sostituirà i tradizionali fuochi d'artificio che chiudevano la mostra la domenica. L'appuntamento quindi, con l'ultimo spettacolo, è domenica 4 giugno, alle ore 23:45 davanti al Palazzo Comunale in piazza del Popolo 1.

Gli enoappassionati hanno avuto l'opportunità di degustare alcuni dei migliori vini del Chianti, grazie alla presenza delle 22 Aziende Agricole presenti alla festa, alle degustazioni guidate e approfondimenti sulla produzione vitivinicola del territorio. I visitatori hanno potuto assaporare i pregiati vini Chianti, apprezzando l'equilibrio tra tradizione e innovazione che caratterizza queste etichette di eccellenza.

Non sono mancate inoltre le esperienze culinarie, il cibo autentico e saporito ha deliziato i palati dei visitatori. La Mostra del Chianti continuerà a offrire un programma ricco di eventi, mostre, degustazioni e attività culturali fino a domenica 4 giugno. Invitiamo il pubblico a partecipare numeroso per vivere appieno l'atmosfera unica che caratterizza questa manifestazione.

Per partecipare alle degustazioni guidate è preferibile la prenotazione. Per gli incontri delle ore 19:00 in Piazza del Popolo scrivere a: info@placetidee.com e per quelle delle ore 21:00 in Sala del Consiglio Comunale a info@viticoltorimontespertoli.it.

Il programma di stasera, lunedì 29 maggio, propone l'apertura degli stand dalle ore 18, ore 19:00 degustazioni di vini Nobile di Montepulciano DOCG e vini di Montespertoli, a cura dell'Associazione Città del Vino con la presenza di Montepulciano e Consorzio del Vino Nobile di Montepulciano.

Alle ore 21:00 in Sala del Consiglio si terrà un convegno promosso dai Viticoltori di Montespertoli intitolato “La biodiversità di Montespertoli, tra colture e boschi”. A seguire, giochi delle contrade con la pallavolo e alle ore 21:30 (in piazza Machiavelli) con i Terconauti. I fratelli Damiano e Margherita Tercon insieme a Philipp Carboni.

Il programma per martedì 30 maggio prevede alle ore 19:00 la degustazione di distillati, un evento curato da ANAG Toscana e l'Associazione Nazionale Assaggiatori Grappa e Acquaviti e alle ore 21:15 in Sala del Consiglio presentazione delle “Carte escursionistiche – le tecniche realizzative” con Stefano Lo Faro, per chiudere alle 21:30 in piazza Machiavelli con lo stand up comedy con Pietro Casella.

Fonte: Comune di Montespertoli - Ufficio stampa