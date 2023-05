Moto, scooter e sidecar d'epoca in raduno a Castelfiorentino per il 2 giugno

Motocicli, scooters e sidecar d’epoca provenienti da tutta la Toscana sono attesi per le “Veterane” su due ruote, mega raduno di Castelfiorentino che celebra quest’anno il suo 25° anniversario, e che si svolgerà venerdì 2 giugno, in concomitanza con la Festa della Repubblica.



Organizzata da AVIS comunale in collaborazione con il Moto Club Castelfiorentino, l’iniziativa prenderà il via alle ore 9.00 in Piazza Gramsci, con l’apertura delle iscrizioni e la colazione offerta dall’AVIS. Alle 10.30 è prevista la partenza del giro turistico che attraverserà i luoghi più caratteristici del territorio collinare circostante, con sosta aperitivo. Intorno a mezzogiorno il giro riprenderà con la seconda parte del percorso fino a ora di pranzo, con una prova di abilità che consiste nel completare un itinerario in un tempo predeterminato (né in più, né in meno, con una media oraria bassa)



Dopo il pranzo, che si terrà in un ristorante di Castelfiorentino, sono previste alle 15.00 le premiazioni con i primi dieci classificati nella prova di abilità, e numerosi premi speciali: al partecipante venuto da più lontano, per la moto più antica, per il motoclub più numeroso, per la moto più originale, al partecipante più giovane e a quello più anziano, infine un premio per ogni donna pilota.



Si ricorda che per partecipare il motociclo, scooter o sidecar deve essere stato immatricolato fino al 2002.



“Questo raduno di motocicli e scooter d’epoca – osserva l’Assessore alla Sanità, Alessandro Tafi – suscita da sempre interesse e curiosità nei cittadini, perché ci riportano indietro nel tempo con quel bagaglio di ricordi che ciascuno conserva nel suo vissuto personale. Desidero tuttavia sottolinea che si tratta di una iniziativa soprattutto benefica, promossa da AVIS con l’obiettivo di sensibilizzare la popolazione sulla necessità di donare sangue e plasma, viste le gravi carenze cui stiamo assistendo negli ultimi tempi”.



La giornata è organizzata in collaborazione con la Prociv Arci, la Rav, la Banca Cambiano 1884 e gode del patrocinio del Comune di Castelfiorentino.

