Fiocco azzurro a Ponsacco, è nato Rodolfo: secondogenito della sindaca Brogi

Fiocco azzurro a Ponsacco, è nato Rodolfo, secondogenito della sindaca Francesca Brogi. A darne notizia è stata la stessa sindaca con un comunicato in cui ha ringraziato l'ospedale Lotti di Pontedera.

"Questa mattina alle 7.19 è nato Rodolfo, la seconda gioia della vita di noi genitori. Voglio ringraziare il personale dell’ospedale Lotti di Pontedera e l’intero reparto di ostetricia e ginecologia, che di nuovo mi hanno accolto con grande professionalità, dedizione e umanità. Abbiamo la fortuna e il merito di avere sul nostro territorio un vero reparto di eccellenza, dove una squadra affiatata di medici, ostetriche ed infermieri viene coordinata dalla primaria dott.ssa Martina Liut: in tutti si sente come la propria professione corrisponda ad una vocazione autentica. Ma tengo inoltre ringraziare di cuore il servizio del consultorio che mi ha seguita in questi nove mesi: grazie alla sua responsabile, dott.ssa Patrizia Scida, che una volta di più ha fatto dono della sua competenza e della sua sensibilità. E la mia riconoscenza va anche a tutte le ostetriche che mi hanno accompagnata passo dopo passo durante e al termine della gravidanza. Ho scelto di affidarmi al nostro sistema sanitario pubblico, perché conosco la sua efficienza, e so che garantisce ad ogni paziente tutto il supporto necessario. Infine, un grazie a tutti voi, per l’affetto e gli auguri che mi avete inviato. Ci rivedremo tra poco a Ponsacco, con un nuovo cittadino: il mio piccolo Rodolfo"